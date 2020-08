Gb, turismo: tagliati oltre 90 mila posti di lavoro causa Covid

In Gran Bretagna più di 90.000 posti di lavoro sono stati soppressi o rischiano di essere tagliati nel settore turismo a causa del Coronavirus. E' la stima dell'Associazione delle agenzie di viaggio Abta, che tiene conto della perdita di posti di lavoro dall'inizio della crisi sanitaria nel settore dei viaggi e indotto.

Nel comparto dei viaggi vero e proprio (tour operator, agenzie di viaggio e compagnie aeree), l'associazione conta 39.000 posti di lavoro, il 18% della forza lavoro totale. Nonostante gli aiuti del governo, molte aziende hanno già avviato piani di ristrutturazione della forza lavoro, viste le misure di lockdown e quarantene che hanno bloccato i turisti inglesi.

L'associazione ha chiesto al ministro delle finanze Rishi Sunak di mettere in atto misure specifiche per aiutare il settore, come quarantene per regione e non per paese, o un'esenzione temporanea dalla tassa sui biglietti aerei.