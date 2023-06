Generali acquista la compagnia spagnola Liberty Seguros per 2,3 miliardi

Generali compra Liberty Seguros per 2,3 miliardi

Generali ha raggiunto un accordo con Liberty Mutual per l'acquisto di Liberty Seguros, compagnia assicurativa spagnola operante in Spagna, Portogallo, Irlanda e Irlanda del Nord. Generali raggiungerà così la quarta posizione nel mercato danni spagnolo, mentre consolida la sua posizione in Portogallo al numero due. La compagnia assicurativa entrerà anche in Irlanda con una quota di mercato tra le prime 10 posizioni: un'opportunità per espandere ulteriormente la presenza europea del Gruppo.

Si prevede che l'operazione genererà ulteriori economie di scala in tutto il Gruppo Generali grazie a riduzione dei costi, ottimizzazione dell'IT, vendita incrociata dei prodotti Generali e grazie anche al track record nell'integrazione delle imprese. Il prezzo complessivo dell'operazione è di 2,3 miliardi di euro, comprensivo di tutto il capitale eccedente, salvo consueto closing aggiustamenti.