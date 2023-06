Bombay Sapphire e Domus Academy celebrano l'interazione tra AI e design

Gli scatti d'Affari

Bombay Sapphire e Domus Academy: l'interazione tra Intelligenza Artificiale e design celebrata con Bombay Sapphire Meets the City / Imagine The Future

Bombay Sapphire, premium gin leader al mondo, e Domus Academy, uno dei principali e rinomati istituti di formazione internazionale dedicati al design, si sono unite per coinvolgere gli studenti in una Design Marathon con lo scopo di ripensare gli spazi urbani attraverso un processo creativo che integri fattore umano e Intelligenza Artificiale, per affrontare esigenze sociali, culturali e ambientali della città di Milano.

Bombay Sapphire Meets the City / Imagine The Future è stata concepita con l'obiettivo di stabilire un ponte tra la creatività di Bombay Sapphire e dei giovani talenti e l'ultima frontiera del mondo digitale: l'Intelligenza Artificiale. In particolare, 40 studenti provenienti da diversi Master accademici hanno lavorato per trovare soluzioni innovative per ridare vita agli spazi dimenticati, come parchi, edifici abbandonati e vicoli dimenticati, sfruttando innovative metodologie progettuali e le nuove tecnologie per migliorare la qualità dell'ambiente urbano.

Durante la Design Marathon, Bombay Sapphire e Domus Academy hanno creato un brief congiunto che ha posto delle domande su argomenti chiave che stimolano la tensione culturale, come le relazioni interpersonali, il patrimonio storico collettivo, la scoperta di nuovi percorsi, la multiculturalità e la qualità dell’ambiente. Tra gli altri strumenti a disposizione degli studenti sono stati ChatGPT, Midjourney e software creati ad hoc, veri compagni di viaggio per elaborare e sviluppare proposte complete e innovative.

"È con grande entusiasmo che abbiamo collaborato con gli studenti di Domus Academy per la Design Marathon “Bombay Sapphire Meets the City / Imagine The Future”. Questo progetto mira a creare un connubio tra il nostro Stir Creativity di Bombay Sapphire e l'Intelligenza Artificiale, la frontiera più avanzata del mondo digitale. Per noi la creatività è una forza innata, che risiede in ognuno di noi, e con l'IA possiamo esplorare nuovi orizzonti e creare qualcosa di veramente unico. Siamo entusiasti di vedere come questa sinergia tra l'umanità e la tecnologia stia plasmando il futuro e stimolando l'innovazione nel campo del design", ha dichiarato Chiara Pedraglio, Brand Manager Bombay Sapphire.