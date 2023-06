Intesa Sanpaolo lancia Isybank, la nuova banca digitale del Gruppo

Milano, Intesa Sanpaolo presenta la nuova banca digitale Isybank: l'app disponibile da oggi

Intesa Sanpaolo ha presentato oggi, nel corso di un evento che si è tenuto presso la Scheggia di vetro, il grattacielo situato a Milano in Gioia 22, Isybank: la nuova banca digitale che nasce per soddisfare le esigenze dei 4 milioni di clienti che già non usano le filiali, in quanto fruitori prevalentemente digitali dei servizi bancari. A intervenire nel corso dei lavori, tra gli altri, Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo; e Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. La nuova banca digitale è stata poi presentata da Antonio Valitutti, Amministratore Delegato Isybank.

"Questa iniziativa rappresenta per l’Italia un punto di forza”, ha dichiarato nel corso della sua introduzione Carlo Messina. "Siamo in grado di fare cose eccellenti a livello mondiale: questa banca è un elemento di cui anche il nostro Paese deve essere orgoglioso. Isybank è una delle componenti del futuro di Intesa Sanpaolo", ha poi preseguito. "La tecnologia non è una minaccia ma una grandiosa opportunità. Sarà la dimostrazione di come ci prendiamo cura delle persone che lavorano nella nostra banca e dei clienti. Oggi viene presentato qualcosa di innovativo e unico", ha concluso il Ceo.

La realizzazione di Isybank è stata resa possibile dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Thought Machine, società tecnologica di core banking con sede nel Regno Unito e uffici regionali a New York, Singapore e Sydney. Intesa Sanpaolo ha inoltre deciso di partecipare al percorso di crescita della società, entrando nel capitale con un investimento di 40 milioni di sterline. La nuova piattaforma potrà avvalersi di Vault, il motore core banking di Thought Machine, scelto grazie alla sua flessibilità nel servire clienti operativi in diverse valute e diversi Paesi. Intesa Sanpaolo ha anche annunciato l'intenzione di estendere il ruolo di Thought Machine ad altri segmenti di clientela, sia in Italia che all’estero, e alla più ampia infrastruttura del Gruppo.