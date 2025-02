Generali, colpo di scena: anticipata di 2 settimane l'assemblea per il rinnovo del Cda

Generali, anticipata l'assemblea per il nuovo Cda

Generali potrebbe tornare alle tradizioni e anticipare l’assemblea degli azionisti dall’8 maggio a fine aprile, forse già giovedì 24. Ogni decisione è comunque rimandata al consiglio in programma il 12 marzo, quando verranno approvati i conti e si valuterà la nuova data.

L’incontro, che si profila come un’assemblea elettorale per il rinnovo del board e dei suoi vertici, era stato fissato a maggio sei mesi fa, quando il cda valutava ancora la possibilità di presentare una propria lista. Da allora, però, la situazione si è complicata in termini di tempi e procedure, anche a causa dell’applicazione della Legge Capitali e dell’attesa del nuovo regolamento Consob.

Il cda ha quindi rinunciato a presentare la propria lista, rimettendo la decisione ai soci. Ora si fa strada l’ipotesi di un anticipo dell’assemblea, come riportato da MF, e di conseguenza anche Mediobanca – che sostiene la ricandidatura del presidente Andrea Sironi e del ceo Philippe Donnet – potrebbe dover presentare la sua lista già a fine marzo.

Delfin, Mediobanca, Caltagirone e... Unicredit. Le forze in campo

Oltre a Mediobanca, anche gli azionisti Delfin (9,9% di Generali) e Caltagirone (6,9%) dovranno presto depositare le rispettive liste, ipotizzando una rosa di cinque-sei candidati. Resta aperta la questione Unicredit, sbarcata nel capitale del Leone con il 5,2%.

Nel frattempo, il ceo Donnet ha completato il roadshow del piano industriale tra Europa e Stati Uniti, sottolineando la solidità della distribuzione ai soci: 5,5 miliardi di dividendi nel triennio concluso e 7 miliardi promessi nel prossimo.

La campagna elettorale è già in pieno svolgimento anche tra gli azionisti retail, che rappresentano circa il 20% del capitale, più un altro 5% detenuto da piccole e medie imprese a loro collegate. Per coinvolgerli, Generali ha lanciato il nuovo “Club degli azionisti Generali”, con l’obiettivo di far iscrivere 18 mila soci nei prossimi tre anni, anche attraverso iniziative condivise con ARTE Generali, Banca Generali e Europ Assistance.