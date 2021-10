Generali, battaglia anche sui proxy. Morrow col Leone, Georgeson coi Pattisti

La battaglia per il rinnovo del consiglio di amministrazione delle Assicurazioni Generali fa un ulteriore passo avanti, perché secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it la compagnia assicurativa ha scelto Morrow Sodali come advisor sui proxy mentre i pattisti (Leonardo Del Vecchio, Francesco Caltagirone e Fondazione Crt) pare abbiano optato per Georgeson.

La presentazione di due liste diverse infatti presuppone due consulenti diversi per lo studio e la sollecitazione del mercato. Per quanto riguarda invece la composizione della lista del consiglio, Generali dovrebbe rivolgersi a Egon Zehnder, società di head hunting tradizionalmente vicina al Leone.

In questo caso, però la procedura indicata prevede che la possibilità che i cacciatori di teste possano essere due. La seconda società non è stata ancora individuata.

@andreadeugeni