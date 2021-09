Generali, Caltagirone compra ancora: lo 0,11% e supera quota 6%

Francesco Gaetano Caltagirone non si ferma e supera il 6% di Assicurazioni Generali. Lo ha fatto acquistando - attraverso le holding Finced, Quarta Iberica e Mantegna 87 - 1,785 milioni di azioni del Leone, pari allo 0,11% del capitale.

Così facendo, l'imprneditore capitolino si è portato al 6,06%. Le operazioni risalgono al 13 settembre e anche a ieri, giornata in cui una riunione informale dei consiglieri non esecutivi di Generali ha votato a maggioranza per il rinnovo dell'attuale Ceo, Philippe Donnet. In realtà il gruppo Caltagirone avrebbe raggiunto il 6,13% del Leone se si considerano anche le quote di Generali detenute in Acqua Campania, società collegata che ha effettuato degli acquisti del titolo a inizio settembre.