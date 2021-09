Generali, in otto a favore di Donnet. La riconferma del Ceo al board del 27

In tre contrari a riportare il tema del rinnovo di Philippe Donnet in consiglio il 27: Francesco Caltagirone, Romolo Bardin e Paolo Di Benedetto. Astenuta Sabrina Pucci, consigliere espressione della Fondazione Crt. Il resto, otto consiglieri, a favore. Si è concluso così secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it la riunione informale dei membri non esecutivi del board sul tema “lista del consiglio” e rinnovo dell’amministratore delegato delegato Philippe Donnet.

Una riunione in cui il presidente Gabriele Galateri ha fatto ufficializzato la disponibilità del Ceo ad un altro mandato triennale e che, dopo uno scambio di opinioni in cui ogni consigliere ha espresso le proprie valutazioni a favore o contro il portare in consiglio il 27 la disponibilità di Donnet a ricandidarsi, ha votato a maggioranza sul tema.

Nel board del 27 che si esprimerà sull’avvio dell’iter per la compilazione della lista del consiglio, in caso di vittoria come sembra del fronte del sì, il top manager francese farà parte dell’elenco, epilogo che darà il via alla formazione di un’altra lista da parte di Leonardo Del Vecchio e del vicepresidente del Leone Francesco Caltagirone, imprenditori che hanno siglato un patto di consultazione sull’11% del capitale del Leone vogliono una discontinuità a Trieste mettendo fuori Donnet.

E’ atteso a breve un comunicato ufficiale delle Assicurazioni Generali sull’incontro a cui hanno partecipato in presenza oltre al presidente Galateri anche i consiglieri Romolo Bardin e Clemente Rebecchini. “Non dichiaro nulla”, ha driblato le domande di Affaritaliani.it il consigliere Bardin intercettato all’ingresso della Torre Generali a Milano prima della riunione.

Il top-manager è arrivato con largo anticipo, alle 16, prima dell’attesissimo appuntamento ai piani alti della sede milanese della compagnia assicurativa. Bocca cucitissima anche per Clemente Rebecchini, consigliere espressione di Mediobanca che ha varcato immediatamente a passo spedito l’ingresso della torre Generali.

