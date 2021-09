Generali, Delfin-Calta all'attacco di Nagel-Donnet. Patto per cambiare il Ceo

Dopo i segnali lanciati con gli acquisti che li hanno portati sopra l’11% del capitale, Francesco Caltagirone e Leonardo Del Vecchio, due degli uomini più ricchi d’Italia, rispettivamente il secondo e il terzo socio privato delle Assicurazioni Generali, lanciano un altro segnale a Mediobanca e al management in quella che comincia ad assumere i contorni della battaglia per il Leone.



Seguiti dallo studio Erede, i due azionisti forti della compagnia, che insieme controllano anche il 23% di Piazzetta Cuccia (quota che presto potrebbe salire al 25%), merchant che a sua volta ha il 12,97% del capitale della compagnia triestina, hanno siglato un patto parasociale nel capitale delle Generali per puntare a “una più profittevole ed efficace gestione" del colosso delle polizze, attraverso una “modernizzazione tecnologica dell'attività caratteristica, al posizionamento strategico dell'impresa, nonchè alla sua crescita in una logica di mercato aperta, trasparente e contendibile”.

Obiettivi che sono critiche neanche tanto velate ai risultati giudicati non sufficienti della gestione di Philippe Donnet (che intende ripresentarsi per un altro mandato alla guida della compagnia) e a un controllo a monte di Mediobanca. Nonostante alcune modifiche statutarie sulla governance con l’introduzione nel 2020 dell’opzione “lista del consiglio” per il rinnovo delle cariche sociali, per Caltagirone e Del Vecchio il controllo di Piazzetta Cuccia su Trieste non è mai venuto meno nel tempo.



Durante i suoi due mandati e dal lancio del suo primo piano industriale a fine novembre 2016, l’assicuratore francese, appoggiato ora dal Ceo di Mediobanca Alberto Nagel, ha portato ottimi risultati in termini di apprezzamento del titolo e di total shareholder return, battendo lo Stoxx di settore e tutti i diretti competitor europei.

Per Caltagirone e Del Vecchio, però, che vogliono un ritorno delle Generali "ai vecchi fasti" in cui per crescita dimensionale il Leone primeggiava in Europa davanti al colosso tedesco Allianz e alla rivale francese Axa, si può fare di più e con questo patto di sindacato, alla vigilia del confronto fra i grandi azionisti della compagnia per tirare le somme sulla “lista del consiglio” e per decidere chi sarà il prossimo amministratore delegato delle Generali, hanno voluto siglare formalmente la loro alleanza.



Un segnale forte al mercato e all'ex Via Filodrammatici, visto che l’idem sentire dei due imprenditori è condiviso anche dai Benetton e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, titolari rispettivamente del 3,98% e dell’1,3% delle Generali. In tutto, circa il 16,5% della compagnia, oltre il 60% dei soci stabili delle Generali che, con Mediobanca, hanno in portafoglio il 27,85% del capitale della compagnia triestina.

