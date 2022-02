Generali, Delfin-Crt restano nel patto.Anche Calta svela le carte a metà marzo

Caltagirone, per fine mese la decisione su lista di maggioranza o minoranza

Dopo la consultazione con i propri team legali, Leonardo Del Vecchio e Fondazione Crt non seguono Francesco Caltagirone nel recedere dal patto di consultazione sulle Generali siglato a metà settembre (l’imprenditore romano aveva annunciato l'addio il 28 gennaio). Il motivo? “La correttezza e perdurante validità della scelta di unirsi” nell’accordo sulla governance del Leone. In un comunicato congiunto, la holding della famiglia Del Vecchio e l’ente torinese presieduto da Giovanni Quaglia hanno fatto sapere di essersi "confrontati su temi di interesse comune relativi alle Assicurazioni Generali, anche alla luce della più recente evoluzione del quadro di riferimento”.

Il comunicato ha spiegato che “la finalità di tale patto era e resta quella di creare una cornice giuridica adeguata e trasparente, nella quale potersi confrontare su temi di rilevanza strategica per la compagnia, e poter così apportare, attraverso un dialogo aperto, costruttivo e leale con gli organi sociali e con gli altri azionisti, la visione propria di soci di lungo termine, che hanno investito ingenti risorse nel capitale della compagnia, sempre garantendole il proprio supporto anche nei periodi meno favorevoli.

“Al contrario, il patto di consultazione non ha mai avuto per oggetto l'esercizio concertato del diritto di voto, nè gli aderenti hanno con esso mai assunto, o inteso assumere, impegni o vincoli relativi all'esercizio del diritto di voto e degli altri loro diritti sociali”, ha sottolineato la nota fugando le ombre di patto di sindacato occulto.

“Da azionisti stabili orientati al lungo periodo”, Delfin e l’ente torinese Crt quindi “rimangono fermamente convinti che solo un dialogo aperto e costruttivo - saldamente ancorato alla considerazione dell'interesse sociale, al rispetto delle norme e dei diritti dei soci e ai normali modelli di relazione e di engagement che dovrebbero contraddistinguere soprattutto una società di rilevanza strategica per il Paese come le Generali - possa consentire alla compagnia di perseguire un percorso di crescita sostenibile, per superare le criticità che ne hanno condizionato il posizionamento competitivo rispetto ai suoi principali competitors su scala europea, creare valore per tutti gli stakeholders coinvolti e per il Paese e preservare nel tempo l'autonomia dell'istituto”.

Nell’ultima riunione informale con i propri consiglieri, Giovanni Quaglia e il segretario generale Stefano Lapucci, il duo di vertice della Fondazione Crt, avevano fatto sapere ai partecipanti di avere allo studio con i propri avvocati le modalità tecniche migliori per uscire dall'accordo siglato a settembre con il gruppo Caltagirone e la holding di Del Vecchio. Accordo che il presidente del Leone Gabriele Galateri ha portato anche all’attenzione di Ivass e Consob per la verifica della sussistenza del “concerto” in capo ai pattisti con il conseguente mancato rispetto dei conseguenti obblighi informativi al mercato da parte degli stessi. Responso atteso e che potrebbe portare al congelamento di una parte dei diritti di voto di Caltagirone, Delfin e Crt in assemblea il 29 aprile.

Le consultazioni con i propri team legali dunque hanno suggerito a Crt e Delfin il mantenimento del patto. Intanto, domani, mercoledì 16 febbraio, è in agenda il consiglio di amministrazione delle Generali per la compilazione della short list per la stesura della lista definitiva del consiglio e la cooptazione di tre membri dopo le dimissioni dal board nelle scorse settimane da parte dell’ex vicepresidente Caltagirone, del rappresentante di Delfin Romolo Bardin e del consigliere indipendente Sabrina Pucci.

