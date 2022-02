Generali, Donnet per la battaglia finale arruola i consulenti di Ad Hoc

Generali-Ad Hoc, contratto firmato a dicembre

Philippe Donnet lo sa bene. La battaglia di Trieste di aprile è di quelle decisive. E opinione e voti del mercato (retail più investitori istituzionali) saranno decisivi in assemblea. E, visto che l’assicuratore francese appoggiato da Mediobanca e dal gruppo De Agostini si gioca la riconferma, ha pensato bene di ricorrere ai professionisti della comunicazione di Ad Hoc Communication per puntellare la propria reputation e per battere tutti i fronti.

L’agenzia fondata nel ’96 da Mario Pellegatta e Giorgio Zambeletti e che in passato ha già lavorato con il colosso editoriale di Novara, controllato dalle famiglie Boroli e Drago, ha già nel proprio portafoglio molte banche e società finanziarie. Il contratto è stato firmato a dicembre e pare che i comunicatori si stiano già dando parecchio da fare...

@andreadeugeni