Generali, head hunter bussano in Crt. Bima nella lista "lunga" di Caltagirone

Quello della vicepresidente della Fondazione Crt Caterina Bima, notaio e moglie dell’ex vicepresidente del Csm ed ex viceministro dell’Economia Michele Vietti, potrebbe essere uno dei nomi della lista “lunga” dell’imprenditore patron del Messaggero Francesco Caltagirone.

L’indiscrezione circola con insistenza nella City milanese dopo che in mattinata è stato convocato d’urgenza un consiglio di amministrazione dell’ente torinese (svoltosi poi nel pomeriggio) presieduto da Giovanni Quaglia.

Secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it la riunione, arrivata dopo che ieri l’ex vicepresidente del Leone (accreditato di una quota di poco inferiore al 10% del capitale) ha annunciato al mercato di voler presentare una lista di maggioranza per il prossimo rinnovo delle cariche sociali a Trieste, sarebbe stata indetta per comunicare al Cda di Crt che la Bima è stata contattata da una società di head hunter per far parte dell’elenco dei consiglieri con cui Caltagirone sfiderà la lista del consiglio di Generali. Lista, quest'ultima, sostenuta invece da Mediobanca e dal gruppo De Agostini.



Non è ancora certo che alla fine una dei due vice di Quaglia entri in lista, ma quello che Affaritaliani.it può con certezza riferire è che i cacciatori di teste hanno preso contatto con il notaio che, pare, si sia mossa in autonomia per il dossier.

@andreadeugeni