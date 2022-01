Generali, Donnet vara il riassetto in India: 192 per la maggioranza nelle jv

Il rafforzamento del Leone in mercati ad elevata crescita

Riassetto nelle joint venture in India, dopo l'ok dell'Antitrust di New Delhi, per le Assicurazioni Generali che salgono in maggioranza in due società attive nei segmenti Vita e Danni. In una nota la compagnia triestina ha annunciato di aver acquisito da Future Enterprises Limited il 25% delle azioni di Future Generali India Insurance, attiva nel Danni, per un corrispettivo di circa 145 milioni, salendo così al 74%. Nell'anno fiscale chiuso a marzo 2021 Future Enterprises ha registrato una raccolta premi pari a circa 450 milioni.

Nel Vita Generali ha acquistato da Industrial Investment Trust Limited il 16% di Future Generali India Life per un corrispettivo di circa 26 milioni. Generali sottoscriverà inoltre un aumento di capitale riservato per un ammontare di circa 21 milioni: con le due operazioni Generali salirà al 68% in Future Generali India Life, con opzione a incrementare fino al 71% entro la fine del 2022 attraverso ulteriori aumenti di capitale riservati. A marzo 2021 FGIL ha registrato circa 150 milioni di euro di premi lordi.

A seguito del completamento di tutte le componenti dell'operazione - che ha visto Citigroup e Alvarez&Marsal in qualità di consulenti finanziari di Generali - l'impatto totale stimato sul Regulatory Solvency Ratio del gruppo sarà di circa -4 punti percentuali nel 2022. Il riassetto delle jv, si legge in una nota, rientrano nella strategia Lifetime Partner 24: Driving Growth per "rafforzare la posizione di Generali nei mercati a elevata crescita": il gruppo è il primo player, tra gli assicuratori internazionali, ad avere acquisito una partecipazione di maggioranza in entrambe le proprie joint venture assicurative indiane dopo l'entrata in vigore del nuovo limite alla partecipazione azionaria di aziende straniere.

