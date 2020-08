Germania, nuovi segnali di ripresa: fatturato +1,9% e occupazione in rialzo

Le aziende tedesche stanno ridimensionando i loro piani di licenziamento. Il barometro dell'occupazione ifo è salito a 95,4 punti in agosto dopo aver misurato 93,2 punti a luglio.

Un'inversione di tendenza è imminente sul mercato del lavoro tedesco: dopo i licenziamenti degli ultimi mesi, ora sono apparsi i primi segnali di nuove assunzioni. Nell'industria, il barometro è salito notevolmente. Ciononostante, un numero sempre maggiore di aziende tende a licenziare i dipendenti piuttosto che ad assumerli. Il settore dei servizi sta vedendo i primi segnali di nuove assunzioni, con una domanda di nuovi dipendenti particolarmente forte nell'IT. Il commercio continua ad essere riluttante ad assumere personale e tende ad aspettarsi licenziamenti. Solo il settore delle costruzioni mostra attualmente uno scarso movimento nello sviluppo dell'occupazione

Germania, a luglio fatturato economia +1,9%

Il fatturato dell'economia non finanziaria in Germania ha continuato a riprendersi a luglio 2020. L'Ufficio Federale di Statistica Destatis riferisce che il fatturato nominale (non corretto in base ai prezzi) a luglio 2020 è aumentato dell'1,9% rispetto al mese precedente.

Il fatturato è aumentato per il terzo mese consecutivo dal suo punto più basso di aprile 2020, ma è ancora inferiore del 5,0% rispetto a febbraio 2020, il mese prima che venissero imposte restrizioni a causa della pandemia di corona in Germania.

Francia: fiducia imprese sale ad agosto a 93 punti, oltre le stime

La fiducia della imprese manifatturiere in Francia continua a migliorare in agosto, anche se rimane a un livello inferiore rispetto a prima della crisi. Lo rende noto l'Insee.

Questo indicatore, calcolato sulla base delle risposte dei leader di mercato nei principali settori, si attesta a 93 punti dagli 82 di luglio. Il dato è migliore delle attese degli analisti.