Gianluca Perin (Generali Italia) vince come “Direttore HR dell’anno”

X edizione de “Le Fonti Awards”: Gianluca Perin, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Generali Italia vince come “Direttore HR dell’anno”

"Per confermarsi, per il secondo anno consecutivo, il punto di riferimento nelle politiche di valorizzazione delle risorse umane in Italia, e non solo. Per aver puntato su una cultura aziendale inclusiva, innovativa e flessibile in grado di stimolare leadership, diversità e talenti attraverso programmi di formazione, hackathon e Talent Days”.

Con questa motivazione Gianluca Perin, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Generali Country Italia, è stato premiato come HR Director dell’anno a “Le Fonti Awards” 2020, a conferma del momento di trasformazione e innovazione che sta caratterizzando le compagnie del Gruppo Generali in Italia, anche a fronte del contesto attuale.

L’appuntamento, giunto alla X edizione e svoltosi presso gli studi televisivi de “Le Fonti TV” di Milano, si inserisce all’interno dell’”HR TV Week - III edizione” targata Le Fonti e ha visto la partecipazione virtuale dei migliori team e direttori delle riorse umane, delle imprese e avvocati giuslavoristi del panorama italiano. Quest’anno, inoltre, tutte le eccellenze insignite sono state visibili in chiaro, estendendo così il pubblico ai più alti livelli e rendendo ancora più seguita la cerimonia.

Il riconoscimento - che si aggiunge alla già prestigiosa certificazione Top Employers Italia 2020, ottenuta quest’anno da Generali Italia per condizioni di lavoro eccellenti, per la crescita delle proprie persone e il miglioramento dei processi organizzativi - è stato assegnato da un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale. Il Comitato Scientifico fornisce un apporto unico sia come Giuria nella selezione dei finalisti, che nel successivo supporto alla selezione dei vincitori.