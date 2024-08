Ginevra Elkann, in perdita le società cinematografiche della nipote dell'Avvocato

La cura dimagrante a cui Ginevra Elkann, figlia di Alain e Margherita Agnelli e sorella di John e Lapo, ha sottoposto il business cinematografico non salva dal rosso i conti delle sue società.

Qualche settimana fa, infatti, la nipote del defunto Giovanni Agnelli ha approvato i bilanci 2023 di Asmara Films srl (che a inizio di quest’anno è stata incorporata nella Good Films srl) e della stessa Good Films, entrambe controllate dalla Elkann al 100%.

La prima ha registrato una perdita di 85mila euro rispetto al rosso di 358mila euro del precedente esercizio, a fronte di un fatturato di poco superiore ai 100mila euro. Anche la Good Films è andata in rosso lo scorso anno, per 56mila euro dopo aver perso 346mila nel 2022, a fronte di un fatturato crollato da 487mila euro a 67mila euro.

La Elkann ha deciso di riportare a nuovo il passivo facendo così scendere il patrimonio netto a 61mila euro: va rilevato che con la fusione Good Films è stata ridenominata Asmara Films, assumendo quindi la ragione social dell’incorporata.

“La fusione - si leggeva nel documento dell’operazione - mira a integrare, razionalizzare e concentrare le attività della società incorporanda e della incorporante in un unico soggetto giuridico, costituendo in tal mondo una piattaforma per ulteriori sinergie, riducendo i costi amministrativi e i costi generali nonché armonizzando la struttura decisionale e gestionale”.

La Elkann potrebbe arrivare in questi giorni a Venezia alla Mostra del Cinema anche perché legata al regista Pablo Larrain che presenta domani "Maria", il film sulla vita di Maria Calla interpretata da Angelina Jolie.