Giorgetti: "No decreto su golden power per Unicredit-Bpm. Più che risiko, serve attività di credito"

"Quello che è più importante credo per tutti noi, sicuramente per la politica, per quanto riguarda il sistema del credito, più che il risiko, è l'attività di credito a favore dell'economia reale". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo a una domanda al question time sull'andamento del credito in particolare alle Pmi da parte dei principali istituti bancari, informazioni che "non e' facile avere", ha osservato il ministro.