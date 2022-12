Manovra, Giorgetti: "Dalle pensioni soldi ai figli. Recessione nel 2023"

Giorgetti: "Manovra coraggiosa: ha preso le risorse dalla previdenza e le ha messe sulla famiglia"

Una manovra coraggiosa, dall'approccio prudente che guarda e tutele emergenza energetica e debito alto. Ma non solo. Un'attenzione particolare è stata data anche a pensioni, famiglie, figli e welfare aziendale. Di questo è convinto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che intervenendo all'evento “Molto Economia, la recessione che verrà” plaude la prima finanziaria del governo Meloni, perchè è una "manovra coraggiosissima, che in passato nessuno ha fatto: ha preso risorse dalla previdenza e le ha messe sulla famiglia, sui figli, perché senza figli non ci sarà riforma delle pensioni che sia sostenibile".

Il governo ha utilizzato "quel minimo di scostamento" previsto dalle regole di bilancio "per destinare tutte le risorse a famiglie e imprese”, ha sottolineato ancora il ministro dell'Economia Giorgetti. E lo “abbiamo fatto in modo più mirato rispetto a quello che ha fatto il governo Draghi, cioè a favore delle famiglie più bisognose. Abbiamo fatto scelte coraggiose come togliere lo sconto su benzina e gasolio".

“Abbiamo svolto due giorni di incontri con le parti sociali, abbiamo fatto una concertazione che riteniamo molto importante, per affinare la nostra controproposta rispetto alla legge Bilancio, per ascoltare e coordinarci rispetto al lavoro parlamentare. Quello che ha fatto il governo è prendere atto della realtà e la prima realtà che riguarda l'Italia è l''emergenza energetica e il governo ha fatto "tutto quello che serve per mettere in protezione famiglie e imprese sui prezzi dell'energia", ha rimarcato ancora Giorgetti. Un altro tema, ha spiegato ancora il ministro dell'Economia, "è quello della sostenibilità del debito con cui confrontarci ogni 15 giorni, ogni mese, e su questo fronte dobbiamo continuare a porre attenzione.

