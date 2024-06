Giorgetti: "Preparatevi a fare senza di me". Il ministro ai saluti. Ipotesi Ue

Governo, Giorgetti pensa a un piano B: l'occasione delle Europee per mollare il Mef

Giancarlo Giorgetti con i suoi sarebbe uscito allo scoperto: "Preparatevi a fare senza di me". Il ministro dell'Economia vuole passare la mano e l'occasione giusta sono proprio le imminenti elezioni Europee. Non è tipo da dimissioni, Giorgetti. Non le ha messe in conto. Né una dipartita volontaria può essere facilmente contemplata - riporta La Repubblica - tra le opzioni di chi è chiamato a gestire i conti pubblici, per lo più nelle settimane che preparano l’avvento del Piano fiscale-strutturale di medio termine, la traduzione in impegni e numeri del nuovo Patto di stabilità. Ma gli incastri post-elettorali gli offrono un assist, quantomeno potenziale. È già qualcosa per chi, quasi ogni giorno, arriva a dire, scherzando ma non troppo, che starebbe meglio nella sua Cazzago, al massimo a Bruxelles. Suggestioni che si sono fatte volontà.

Una via d’uscita c’è: l’Europa. La divisa da commissario Ue - prosegue La Repubblica - non gli dispiace affatto. Alla premier Giorgia Meloni ha già offerto la sua disponibilità: meglio traslocare, fare da presidio all’interno della Commissione piuttosto che restare, come un bersaglio, al Mef. I partiti che sostengono il governo criticano continuamente le sue scelte. La spending review come il Superbonus. Oggi. La manovra austera e il Mes, nei prossimi mesi. Il ministro dell’Economia si ritrova sempre da solo quando si tratta di stringere la cinghia e allineare il sovranismo nazionale alla direzione dell’Europa. Si sente abbandonato, sfiduciato. A volte addirittura accerchiato. In ogni caso stufo. Ma la premier si è dimostrata fredda su questa ipotesi da commissario Ue. Ha altri nomi in mente. Fonti di Palazzo Chigi vanno giù dritto: "Non si è fatto nessun ragionamento su Giorgetti commissario". Mentre il leader della Lega Matteo Salvini sarebbe più possibilista sulla possibilità di un trasferimento di Giorgetti a Bruxelles.