Giorgetti tira il freno a mano sui fondi per la difesa: "Ambizioso l'obiettivo Nato del 2%". Ma rivede al rialzo le stime sul Pil 2024

Manovra: Giorgetti, "il target del 2% Nato per la difesa è molto ambizioso e non compatibile"

"Nonostante gli ingenti stanziamenti assegnati, l’obiettivo del 2 per cento del pil richiesto dalla Nato risulta molto ambizioso e non del tutto compatibile sotto il profilo in particolare delle coperture con il quadro vigente della governance europea. Alla luce, infatti, degli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio arriveremo alla percentuale dell’1,57 per cento nel 2025, dell’1,58 per cento nel 2026 e dell’1,61 per cento nel 2027". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sulla manovra.

Manovra, Giorgetti: "Possibile rialzo stime preliminari Pil 2024"

“Guardando indietro, nel corso degli ultimi anni il sistema economico italiano ha mostrato una tenuta superiore alle previsioni di molti. Le stime iniziali di crescita del Pil dell’Istat sono state successivamente riviste al rialzo in misura inedita. Anche alla luce del notevole incremento dell’occupazione sin qui registrato, non sarei stupito da eventuali revisioni al rialzo anche relativamente alle stime preliminari del Pil 2024”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra.

"Le prospettive di crescita a breve termine risultano, nel complesso, ancora incoraggianti. I modelli di previsione interni lasciano ritenere che, nel trimestre finale dell’anno, il pil dovrebbe tornare in espansione, grazie al recupero della domanda estera netta e al prosieguo della ripresa dei consumi. Promuovere la domanda in un contesto di grande incertezza è una delle chiavi cruciali per realizzare la crescita prevista nel 2025". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione davanti alle commissioni Bilancio riunite alla Camera sulla manovra.