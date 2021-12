Gkn fa ripartire i licenziamenti, convocato il tavolo al Mise

Gkn Firenze, l'azienda riavvia i licenziamenti. Todde pronta a rincovocare il tavolo al Mise

Il viceministro allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, ha convocato per giovedì 2 dicembre il tavolo al Mise, con tutte le parti coinvolte, per riprendere in sede istituzionale la discussione tra l'azienda di Campi di Bisenzio Gkn, governo e organizzazioni sindacali. La notizia arriva dopo che nella giornata di ieri l'azienda ha confermato di voler riaprire le procedure di licenziamento per i 422 operai del sito di Campi di Bisenzio.

"Arrivata raccomandata. Gkn si prepara a riaprire la procedura di licenziamento. Decretate ora. Ancora una volta presi in giro", ha riportato il Collettivo di fabbrica dello stabilimento fiorentino in un post su Facebook. Nella raccomandata, datata 26 novembre e ricevuta il 30 novembre, l'azienda ha scritto che dopo aver ritardato "l'avvio della procedura di licenziamento collettivo fino alla fine di novembre", "siamo costretti a iniziare la procedura legale alla fine di questo mese".

Gkn Driveline Firenze nella lettera ha poi aggiunto: "Continueremo diligentemente la discussione con il sindacato e le istituzioni per trovare un'intesa che possa effettivamente portare avanti il progetto di reindustrializzazione".

Gkn, il sindaco Nardella: "Chiediamo il pieno coinvolgimento di Invitalia"

"Siamo a fianco dei lavoratori Gkn che hanno ricevuto una nuova lettera. Eppure è stato nominato da poco l’advisor che si deve occupare della reindustrializzazione, sulla quale al momento non abbiamo novità”. Il sindaco di Firenze e della città metropolitana Dario Nardella e il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi hanno ricevuto a Palazzo Vecchio una delegazione di dipendenti della Gkn che ha inviato oggi una lettera ai dipendenti della fabbrica. All’incontro era presente anche l’assessora al lavoro Benedetta Albanese.

“La priorità è aprire subito il tavolo della reindustrializzazione di Gkn in modo serio e fuori da ogni condizionamento e chiediamo un pieno coinvolgimento di Invitalia in questo processo – hanno detto Nardella e Fossi - e soprattutto fuori da procedure di licenziamento. Nel contempo auspichiamo che venga ripreso il lavoro avviato dal ministro Orlando sul provvedimento sulle delocalizzazioni alla luce di quello che sta succedendo nuovamente alla Gkn e di quello successo poche settimane fa anche a Bologna, per evitare un’esclation in tutto il paese. La situazione di Firenze peraltro presenta dei casi ancora più gravi per le pronunce della magistratura sul comportamento antisindacale dell’azienda”.

(Segue...)