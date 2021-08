Goldman Sachs compra l’olandese Nnip per 1,6 miliardi di euro

Goldman Sachs ha annunciato l'accordo per acquisire Nn Investment Partners da Nn Group N.V. per circa 1,6 miliardi di euro. La transazione dovrebbe chiudersi entro la fine del primo trimestre del 2022, soggetta ad approvazioni e a condizioni normative e di altro tipo. Lo comunica una nota. Nn Investment Partners è uno dei principali gestori patrimoniali europei con sede a L'Aia. Ha circa 355 miliardi di dollari in attività sotto supervisione e circa 70 miliardi in attività in consulenza. Impiega circa 900 persone in 15 Paesi differenti.

"Questa acquisizione ci consente di accelerare la nostra strategia di crescita e ampliare la nostra piattaforma di asset management. Nn Investment Partners offre un franchising di clienti leader in Europa e un'estensione della nostra forza nella gestione patrimoniale assicurativa", ha commentato il ceo di Goldman Sachs, David Solomon.