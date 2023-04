Goldman Sachs consiglia di puntare contro i Btp, madame Lagarde batta un colpo

Goldman Sachs- Bce, speculare sulla cecità monetaria è solo un danno per il nostro Paese. Analisi

Quando qualcuno prende posizioni nella speculazione generalmente è seguito da emuli, poi se l'”ordine” proviene da una banca d'affari come la Goldman Sachs, allora i seguaci cominciano a diventare molti. Prendo spunto da questo articolo Goldman Sachs ai clienti ripreso dal sito online msm.com dal titolo: «Puntate contro i Btp» che ha proprio per titolo “puntate contro I BTP” andando corti sui BTP a 10 anni contro i Bonos. Che un mercato come quello dei titoli di Stato italiani abbia subito delle variazioni al ribasso a causa dell'aumento indiscrimanto e prolungato dei tassi d'interesse, da parte della BCE, è qualcosa di naturale?

Forse, ma la BCE dovrebbe anche sapere, dato che ha 2.577 dipendenti, una Presidente ed un board che sono “intoccabili”, vorrei aggiungere refrattari e sordi ai consigli che provengono da persone ed istituzioni competenti, che perseguendo sulla strada del “mito 2%” prima o poi qualcosa di importante accade. Ora, se non sarà la sola Goldman Sachs a suggerire ai propri clienti di puntare al ribasso sui BTP, chi ha in portafoglio questi titoli teoricamente dovrebbe preccuparsi? Faccio un esempio: il BTP sett. 2033 il 12.02.2021 era quotato 121,010 oggi, mentre scrivo prezza 84,49, rendimento netto 4,09%. Domanda: chi dobbiamo ringraziare per questa “perdita”?