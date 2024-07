Goovi, la skincare by Hunziker non sfonda: nel '23 ricavi su, ma utili in calo

Goovi, Hunziker scommette sul beauty: il bilancio 2023

Nell’anno in cui la maggioranza dell’azienda da lei fondata è passata di mano, il wellness brand “Goovi” di integratori alimentari, prodotti skincare, bodycare e make-up creato nel 2018 da Michelle Hunziker ha visto crescere sì i ricavi ma gli utili sono calati. La popolare show girl, infatti, è azionista da oltre sei anni con il 22% di The Good Vibes Company (Tgvc) proprietaria del citato marchio Goovi e il 3% è detenuto dal co-fondatore e presidente Massimo Dell’Acqua.

Il bilancio del 2023 di Tgvc, da poco approvato, s’è chiuso con ricavi saliti anno su anno da 16,4 a quasi 19 milioni di euro ma l’utile è calato da 2,2 a 1,7 milioni anche perché i costi di produzione sono saliti da 15 a 17,8 milioni per investimenti in marketing e costo del lavoro. Le vendite hanno beneficiato del canale e-commerce che sul fatturato ha pesato per il 68% (+7% sul 2022) e dall’allargamento del canale farmacia e profumeria. Tra i prodotti gli integratori sono rimasti stabili (circa 6 milioni di vendite) mentre i ricavi di skincare e make-up sono cresciuti rispettivamente del 17% e del 46%.

A marzo dello scorso anno il controllo di Tgvc che era nelle mani col 75% di Artsana (il gruppo dei prodotti per l’infanzia controllato per il 60% dal fondo Investindustrial di Andrea Bonomi e per il restante 40% dalla famiglia Catelli) è passato per 27,2 milioni al gruppo Sodalis di Fabio Granata.