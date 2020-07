Governo, Dl liquidità: promessi 400 miliardi, alle aziende arrivati solo 51

L'emergenza in Italia non è più legata al Coronavirus, stando al numero dei contagiati, apparentemente sotto controllo. Il problema adesso è la crisi economica, per questo il governo ha messo in atto diversi decreti legge per fronteggiarla, ma i numeri nostante le promesse fatte - riporta La Verità - disegnano una situazione ben diversa da quella auspicata. Ad esempio arriva un dato allarmante rispetto al Decreto Liquidità, quello che avrebbe dovuto permettere alle aziende di ottenere prestiti dalla banche, grazie alla garanzia di Sace, una controllata dello Stato. I dati forniti da Abi fanno capire quale sia la situazione reale, solo un ottavo delle domande presentate agli istituti bancari è stata accolta. Vale a dire che su 400 miliardi di prestiti garantiti, in realtà solo 51,3 mld sono stati erogati. Le domande accolte sono state 823 mila. Di queste 715 mila con importi fino ad un massimo di 30 mila euro, 14 miliardi del totale.