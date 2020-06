Governo, Gualtieri smentisce Conte: "Obiettivo, riduzione del costo del lavoro"

"L'obiettivo strutturale del governo è la riduzione del costo del lavoro". Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è freddo sull'ipotesi rilanciata dal premier Conte di un taglio dell'Iva. Gualtieri - intervenuto all'evento Telefisco del Sole 24 Ore - ha spiegato quali sono le priorità dell'Esecutivo: "Bisogna ridurre il costo del lavoro con il cuneo fiscale. Il governo sta lavorando ad una riforma strutturale del fisco, centrata sull'Irpef e il decreto investimenti". Resta alta la tensione con il M5s sulla proroga a settembre dei versamenti fiscali. I grillini insistono per rinviare le scadenze al 30 settembre, con l'emendamento Currò al decreto, in discussione alla Camera. Ma al Mef l'idea non piace. Un ulteriore rinvio dei pagamenti potrebbe complicare il quadro fiscale. La cassa resta sotto osservazione e Gualtieri insiste per non andare oltre la proproga già concessa del 20 luglio.