Gran Bretagna, Pil in calo dello 0,1%. Borse europee in rialzo, gas al top

Il pil della Gran Bretagna in calo dello 0,2%, meglio delle attese

Il Pil della Gran Bretagna è calato nel II trimestre dello 0,1%, meno delle attese che prevedevano il -0,2%. Nel I trimestre, il Pil era invece salito dello 0,8%. Nel solo mese di giugno, l'attività si è contratta dello 0,6%, dopo una crescita dello 0,4% a maggio (dato rivisto) grazie all'impatto delle celebrazioni del giubileo della Regina Elisabetta II.

A Francoforte il Dax avanza dello 0,07% a 13.704,23 punti, a Londra l'Ftse 100 sale dello 0,15% a 7.477,19 punti, a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,13% a 6.553,23 punti. Vivace Milano con l'Ftse Mib a +0,5%. Non si ferma la corsa del prezzo del gas, influenzata dal conflitto in corso in Ucraina. I contratti al Ttf di Amsterdam al momento vengono ceduti a 208,20 euro per Mwh, con un +0,10%. Scende dello 0,3% l’inflazione spagnola a luglio. Un calo leggermente superiore alle stime che la ipotizzavano al -0,2%. Alla luce dei dato di luglio l’indice dei prezzi al consumo armonizzato su base annuale passa così dal 10,8% ipotizzato al 10,7%.