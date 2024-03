Grillo disoccupato in politica e a teatro riordina il patrimonio immobiliare

Giuseppe (“Beppe”) Piero Grillo, riporta la moglie Paavin Tadijk nel capitale della società proprietaria di un piccolo “impero” immobiliare. Qualche giorno fa, infatti, a Milano nello studio notarile Apostolo & Tacchini si sono presentati i due coniugi verbalizzando che nello scorso dicembre la Gestimar, allora srl, era stata trasformata in società semplice (per approfittare degli sconti fiscali varati dal governo Meloni, ndr) con un capitale di 30mila euro e unico azionista ne era diventato appunto Grillo che già ne aveva il 100%. In quell’occasione si era precisato che la “nuova” Gestimar avrebbe dovuto ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi, in difetto di che si sarebbe intesa sciolta e se ne sarebbe aperta la liquidazione.

Ovviamente Grillo non ha nessuna intenzione di liquidare le sue consistenti proprietà immobiliari e così con l’atto di qualche giorno fa ha aumentato il capitale di Gestimar da 30mila a 30mila 303 euro offrendo le nuove azioni alla moglie, ma con un sovrapprezzo di 10mila 737 euro. La consorte ha quindi pagato al marito 11mila 050 euro mediante bonifico bancario ordinato alla Banca Passadore, nota banca private operante in Liguria. Così oggi il capitale di Gestimar è detenuto per il 99% da Grillo e per il restante 1% dalla moglie.

Gestimar è proprietaria dei 49 centesimi di un ufficio a Genova, di un complesso immobiliare a Genova-Nervi (composto da due corpi principali e due accessori), di un immobile in Sardegna nel condominio “Case del Golf” a La Liccioli con posto auto e cantina e di tre immobili a Valtournanche (Aosta).