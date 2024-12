Gruppo Fincantieri: power4future completa il test operativo del sistema di batterie al litio per il programma u212 nfs

POWER4FUTURE, parte del Gruppo Fincantieri, ha completato con successo il test operativo finale del sistema di batterie agli Ioni di Litio (LBS) destinato ai sottomarini U212 Near Future Submarines (NFS) della Marina Militare. La prova si è svolta presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano, inaugurato lo scorso luglio.

Per la prima volta dall’avvio del programma U212 NFS, è stato acceso e testato un sistema batteria completo agli Ioni di Litio, realizzato da POWER4FUTURE, che comprende sei moduli e un dispositivo di conversione per la gestione dell’energia, il tutto interamente progettato e prodotto in Italia. Il test a cui si è assistito con successo, ha riprodotto situazioni operative in condizioni reali, andando così a dimostrare l’ottimo funzionamento del sistema durante le fasi di carica e scarica, con controlli costanti su parametri chiave come tensione, corrente e temperatura.

La risultante della giornata odierna conferma il grande risultato della stretta collaborazione tra OCCAR (Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in Materia di Armamenti), NAVARM (Direzione degli Armamenti Navali), Fincantieri S.p.A. e la filiera industriale composta da società di primo piano quali POWER4FUTURE S.p.A. (società controllata da Fincantieri SI, parte dal gruppo Fincantieri e partecipata dal gruppo FAIST) e FIB S.p.A. (società controllata dal Gruppo SERI Industrial), nell’ambito del programma di modernizzazione delle capacità sottomarine della Marina Militare. Il progetto prevede inoltre la creazione di un laboratorio all’avanguardia presso lo stabilimento POWER4FUTURE, che servirà anche da centro di addestramento per il personale tecnico e gli equipaggi coinvolti.

L’attività rappresenta oggi una pietra miliare verso l'omologazione dell’intero sistema batteria agli Ioni di Litio, che non solo garantisce elevate prestazioni, ma risponde pienamente ai più elevati standard di sicurezza e affidabilità raggiunti per tale applicazione in ambito Europeo e richiesti da OCCAR e dalla Marina Militare.

Il risultato odierno si inserisce nel consolidato impegno di Fincantieri nel settore subacqueo, che vanta una lunga esperienza nella progettazione e realizzazione di tecnologie avanzate per le operazioni sotto il livello del mare. Il Gruppo ha sviluppato negli anni soluzioni all’avanguardia per sottomarini e unità idro-oceanografiche, confermandosi un punto di riferimento per capacità tecnologica e affidabilità in questo ambito​​.