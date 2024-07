Gruppo Sorgenti Emiliane Modena entra nel business delle birre artigianali

Gruppo Sorgenti Emiliane Modena acquisisce Birrificio 620 Passi

La sinergia tra tradizione birraia artigianale e industrializzazione nel settore delle bevande trova un nuovo capitolo nella recente acquisizione del Birrificio artigianale 620 passi, famoso per le sue birre di qualità prodotte in provincia di Udine. Quest'operazione, condotta dal gruppo emiliano Sem, noto per l'imbottigliamento e la commercializzazione di acque naturali e gasate, promette di ampliare i confini di distribuzione e sviluppo del marchio birraio. Tuttavia, nonostante l'ingresso del nuovo socio maggioritario, la 3pi srl di Cesena mantiene una posizione di rilievo all'interno del Birrificio 620 passi.

Come riportato da Pambianconews, il gruppo Sorgenti Emiliane Modena, conosciuto nel nord Italia soprattutto per la gestione di marchi noti nel settore delle acque minerali, come acqua Monte Cimone e acqua Nocera Umbra, ha compiuto un importante passo nel mondo della birra artigianale mediante l'acquisto del Birrificio 620 passi. Quest'ultimo, noto per la sua produzione di qualità e l'innovazione nel settore birraio, entra così a far parte di un gruppo che ha già dimostrato grandi capacità distributive e un'attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti italiani.

“L’ingresso nel Gruppo Sem permetterà di sfruttare l’esperienza e il network internazionale per raggiungere nuovi mercati mantenendo la stessa qualità del prodotto”, commenta Federica Seganti, presidente e AD di Friulia, finanziaria regionale parte della compagine sociale del Birrificio 620 Passi. Nel 2022, Friulia aveva siglato con il birrificio un investimento di 500mila euro, attraverso la partecipazione a un aumento di capitale (di un milione di euro) per 300mila euro e l’erogazione di un finanziamento per ulteriori 200mila euro.

Birrificio 620 Passi è nato nel 2018 e si è sviluppato negli anni anche grazie a diverse operazione di crowdfunding che lo hanno portato a realizzare ricavi per circa 470mila euro nel 2022 (contro i 127mila del 2021).