Gualtieri: "In dl Agosto proroga smartworking, Cig e incentivi per assunzioni"

CIG, GUALTIERI: SARÀ SELETTIVA. DIFFERENZIAZIONE IN BASE A DATI E-FATTURA

"Il Governo ritiene fondamentale proseguire e rendere più selettiva la Cig introducendo anche misure di sostegno alle assunzioni. Sono allo studio interventi che consentiranno la proroga di 18 settimane della Cig e per aiutare il mercato del lavoro a ripartire con incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre introdurremo una deroga alle norme sui contratti a termine e un proroga del ricorso semplificato allo smartworking". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato su Programma Nazionale di Riforma (Pnr) e ulteriore richiesta di scostamento dai saldi. "Sulla cig ci sarà una differenziazione basata sui dati della fatturazione elettronica e dunque sul diverso impatto della crisi sulle varie imprese", ha aggiunto.



Recovery Fund: Gualtieri, 70% fondi disponibile in 2021-22

"Il 70% dei fondi sara' disponibile tra il 2021 e il 2022, il restante 30% sara' assegnato per l'anno 2023 e dipendera', oltre che dal Pil pro-capite, anche da una componente dinamica rappresentata per meta' dal calo subito dal Pil nel 2020 e per l'altra meta' dal calo cumulato del Pil del periodo 2020-21, sempre in relazione alla media europea", ha chiarito Gualtieri, sottolineando che "complessivamente" il nostro paese avra' a disposizione "cifre rilevanti" che ammontano a 209 miliardi che "potranno essere impegnate fino al 31 dicembre del 2023 nella realizzazione di investimenti e riforme presentate nei piani nazionali di ripresa e resilienza".

"Il governo intende riattivare il piu' velocemente possibile una ripresa sostenuta e duratura" e nel piano che si punta a presentare "tra i primi" a Bruxelles ci saranno diversi interventi per rilanciare gli investimenti pubblici e privati e a superare il divario Nord-Sud, puntando sul Mezzogiorno. Si pensa anche a "interventi di natura fiscale" ma "nel breve periodo l'obiettivo e' la massimizzazione dell'impatto delle misure gia' previste in legge bilancio per incrementare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, senza maggiori oneri per la finanza pubblica". Quanto agli investimenti privati ci si muovera' "lungo le linee del programma Transizione 4.0 che verra' potenziato e reso permanente".



Fisco: Gualtieri, si studia superamento saldo-acconto P.Iva



"Interventi saranno necessari anche per quanto riguarda le partite Iva, in particolare stiamo ragionando su una riscrittura sostanziale del calendario dei versamenti fiscali che superi il meccanismo degli acconti e dei saldi per andare verso il sistema basato sulla certezza di tempi degli adempimenti e sulla diluizione nel corso dell'anno degli importi da versare calcolati in base a quanto effettivamente incassato".

"In questo quadro e' fondamentale procedere con una riforma fiscale che una attenta politica di diminuzione della pressione fiscale e una riduzione del tax gap contribuisca ad assicurare una maggiore equita' ed efficienza del prelievo fiscale". Allo stesso tempo, in coerenza con l'approccio Green adottato dalla Commissione Europea che il governo ha ha seguito sin dal suo insediamento, verra' rivisto il sistema delle imposte ambientale dei siti dannosi per l'ambiente cosi' da incentivare la transizione ecologica", ha spiegato. Secondo Gualtieri, "pur considerando il contesto legato all'emergenza Covid, il contrasto all'evasione fiscale e contributiva continuera' a svolgere un ruolo cruciale per assicurare una maggiore equita' tra le famiglie e una sana e leale concorrenza tra le imprese per un migliore funzionamento dei mercati". Proseguira' anche "l'azione volta a incentivare i pagamenti elettronici e digitali.