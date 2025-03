Gucci, Demna è il nuovo direttore artistico. Non solo Versace, nuova scossa al mondo della moda

Gucci: Demna è il nuovo direttore artistico

Dopo l'addio (si fa per dire) di Donatella Versace alla guida dell'omonimo brand, il mondo della moda subisce un nuovo scossone. Infatti, come un fulmine a ciel sereno, Kering informa che Demna è il nuovo direttore artistico di Gucci.

Il creativo georgiano, 43 anni, dal 2015 al timone artistico di Balenciaga, ricoprirà il nuovo incarico a partire da inizio luglio 2025. Demna, si legge in una nota di Kering, “ha contribuito negli anni a ridefinire l’accezione di lusso contemporaneo, guadagnandosi il riconoscimento incondizionato della sua autorevolezza da parte dell’intera industry del lusso”.

Lo stilista prende il posto il Sabato De Sarno, che ha lasciato la guida creativa del marchio della doppia G il mese scorso. “Il contributo di Demna al settore, al marchio Balenciaga e al Gruppo è stato eccezionale - afferma François-Henri Pinault, presidente e ceo di Kering -. La sua forza creativa è ciò di cui il marchio Gucci ha bisogno ora. Nel ringraziare Demna per quanto realizzato in questi ultimi 10 anni, sono impaziente di vedere realizzata la sua visione del marchio Gucci.”

Aggiunge Francesca Bellettini, vicedirettrice generale di Kering, responsabile dello sviluppo delle Maison, ha dichiarato: “La profonda conoscenza di Demna della cultura contemporanea, unita alla sua capacità nella concezione di progetti visionari, lo ha reso uno dei creativi più influenti e affermati della sua generazione. La sua nomina a direttore artistico è il perfetto catalizzatore per riaccendere l'energia creativa del marchio. Sono fiduciosa nel solido rapporto di collaborazione tra Demna e Stefano che scriveranno insieme un nuovo capitolo di successo per Gucci”.

“Ho sempre guardato con rispetto alla visione creativa di Demna, che è al contempo coraggiosa e ineguagliabile - evidenzia Stefano Cantino, ceo di Gucci -. Il suo grande rispetto per l’iconicità e la tradizione dei marchi si fondono con una straordinaria sensibilità contemporanea. Basandosi sui valori fondamentali di Gucci, Demna guiderà la Maison verso una rinnovata identità unitamente a una nuova rilevanza culturale”.

Demna, dal canto suo, si dice “entusiasta ed emozionato di entrare a far parte della famiglia Gucci. È per me un onore intraprendere questo nuovo progetto del marchio che rispetto profondamente e ammiro da tanto tempo. Non vedo l'ora di scrivere insieme a Stefano e a tutto il team un nuovo capitolo della storia straordinaria di Gucci”.