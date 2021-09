HSBC, Anna Tavano capo attività di Global Banking per l'Europa Continentale

Anna Tavano nominata Co-head of Global Banking Continental Europe di HSBC a partire dal 1 ottobre.

In aggiunta alle sue attuali responsabilità come Head of Global Banking Italia, nel suo nuovo ruolo Anna guiderà tutte le attività di Global Banking in Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, paesi nordici e Spagna.

Anna vanta un’esperienza professionale di più di 25 anni - di cui 20 trascorsi nel settore bancario a Londra e Milano e quattro nel settore pubblico. Ha una vasta esperienza di deal origination, advisory, execution e team leadership e un impressionante track record nel mondo corporate, delle istituzioni finanziarie e del settore pubblico.

E’ entrata in HSBC nel dicembre 2018 come Head of Global Banking Italy. In questo periodo, ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare le capacità di Investment Banking e Corporate Banking della banca nel paese, incrementandone in maniera significativa la presenza sul mercato.

Anna diventerà membro degli Executive Committes di HSBC Continental Europe e di HSBC Banking Europe.