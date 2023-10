I Benetton si espandono a Porto Rico: maxi commessa per Abertis da 2,85 mld

Benetton, maxi commessa da 2,85 miliardi a Porto Rico

La famiglia Benetton, attraverso la sua controllata Abertis, ha recentemente ottenuto un importante successo a Porto Rico, consolidando così la propria presenza nel settore delle autostrade a pedaggio. Abertis, una società controllata congiuntamente da Mundy's e Acs, si è aggiudicata un'importante gara d'appalto per l'ammodernamento, la gestione e la manutenzione di quattro nuove autostrade a pedaggio a Porto Rico, un accordo del valore di 2,85 miliardi di dollari che si estenderà per i prossimi 40 anni. Questa operazione rappresenta un passo importante per Abertis, poiché è la prima acquisizione significativa da quando è stata fondata Mundy's e da quando Alessandro Benetton ha intrapreso un nuovo corso.

L'acquisizione delle quattro autostrade a pedaggio, che diventeranno parte della rete gestita da Metropistas Abertis, posiziona Abertis come il principale operatore del settore a Porto Rico. Questa è solo una delle sfide che Abertis sta affrontando attualmente, poiché l'azienda è coinvolta in diverse gare e acquisizioni in tutto il mondo, tra cui un progetto a Houston (Texas), l'Autovia del Camino in Spagna e l'infrastruttura FastLink in Australia.

Per sostenere queste operazioni, Mundy's e Acs hanno concordato di effettuare un aumento di capitale fino a 1,3 miliardi di euro. Questo aumento di capitale è parte di un nuovo accordo di collaborazione strategica tra i soci e riflette l'impegno a far crescere Abertis e il suo business internazionale. L'amministratore delegato di Mundy's, Andrea Mangoni, ha commentato: "La vittoria nella gara a Porto Rico dimostra che Abertis, grazie al suo nuovo assetto e alla qualità del suo management, ha ora le carte in regola per essere fortemente competitiva sui mercati internazionali." Questo risultato segna una svolta importante per Abertis, rafforzando la sua posizione e dimostrando la determinazione della famiglia Benetton a espandersi oltre i confini italiani e a investire in infrastrutture cruciali in tutto il mondo.

Questo successo è una testimonianza dell'impegno della famiglia Benetton nel settore delle infrastrutture e delle autostrade a pedaggio, segnando una nuova fase nella storia dell'azienda. Abertis, sotto la guida di Mundy's e Acs, sta dimostrando una forte competitività internazionale e un impegno per l'espansione globale nel settore delle infrastrutture stradali e autostradali.