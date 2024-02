I problemi di Stellantis? Per quasi 1 italiano su 2 è colpa degli Agnelli

Stellantis, le cause delle difficoltà? Per gli italiani è colpa degli Agnelli

Che cosa pensano gli italiani di Stellantis e dei rischi annunciati dall’amministratore delegato sulla chiusura degli stabilimenti? La domanda, posta da Termometro Politico, è stata la seguente: “La vicenda Stellantis evidenzia il declino dell’industria dell’auto in Italia. Di chi è la colpa secondo lei?”.

La gran parte del campione sostiene che siano gli stessi Agnelli ed eredi (45,4%) la causa del crollo, per la loro incapacità o per aver rinunciato a fare impresa. Un 18,8% invece attribuisce maggiori colpe ai governi che si sono succeduti, in quanto non hanno protetto il settore dell’auto.

sondaggio Termometro Politico



Una quota minoritaria (9,9%) dà maggior importanza al ruolo avuto dai grandi gruppi internazionali e da paesi come la Francia, che hanno puntato a indebolire l’Italia e la FIAT. Infine, un 20,6% crede che sia semplicemente una conseguenza del mercato.