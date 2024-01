Ia, Google sfodera Lumiere: nuovo modello che crea video realistici dalle foto

Google lancia sul mercato la sua IA: arriva Lumiere, per trasformare una foto in un video

Arriva Lumiere, una novità assoluta targata Google sul fronte dell'Intelligenza artificiale, e lo fa insieme al Weizmann Institute of Science e all'Università di Tel Aviv, con cui ha sviluppato un nuovo modello di intelligenza artificiale per la creazione di video a partire da foto e istruzioni testuali (prompt in gergo tecnico ndr).

Lumiere è un dichiarato omaggio ai fratelli francesi inventori della macchina da presa e del proiettore cinematografico e la sua novità, dal punto di vista tecnologico, è nella qualità con cui il software riesce a ricreare lo spostamento dei soggetti all'interno del filmato.

In parte funziona con lo stesso principio alla base del testo prodotto da ChatGpt o dalle immagini di Midjourney e Dall-E. In questo però, da una frase non verrà fuori un testo bensì un video, a colpo d'occhio sorprendentemente realistico. Ovviamente lo stesso risultato è possibile ottenerlo tramite un'immagine, ammesso che ci sia anche un testo a corredo che istruisca l'IA.

Il modello, inoltre, è anche capace di ricostruire parti mancanti dell’immagine. Per esempio - scrive il Corriere - ricostruire la parte di movimento mancante o anche aggiungere o modificare elementi che sono già nel video. Il segreto per fare funzionare il nuovo modello è creare l’intera sequenza di fotogrammi in un colpo solo, con una sola “passata” dell’IA.

A preoccupare gli stessi studiosi è anche l’impatto sociale che una simile tecnologia potrebbe avere. In particolare, come potrebbe essere utilizzato in futuro «per creare contenuti falsi o pericolosi, così come già sta capitando per le IA generative che creano immagini. «Crediamo sia cruciale sviluppare e applicare strumenti per individuare quando è usata in maniera dannosa».