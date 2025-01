Il 2025 non scalda le Borse, Europa debole al debutto del nuovo anno. Sale il prezzo del gas

Il 2025 non scalda le Borse

Dopo un avvio in rialzo, Piazza Affari inverte il senso di marcia e a poco più di un'ora dall'avvio delle contrattazioni vira in negativo. L'indice Ftse mib cede lo 0,17% a quota 34.128. Sul listino maglia nera a Ferrari che arretra dell'1,82% e pesa Mps -1,59%.

Prese di profitto anche sul lusso con Moncler -1,33% e Cucinelli -0,95% sulla scia dell'indice Caixin China General Manufacturing PMI che è sceso a 50,5 punti a dicembre 2024 dal massimo degli ultimi 5 mesi segnato a novembre con 51,5, mancando le stime di mercato a 51,7.

Sia la produzione sia i nuovi ordini sono cresciuti a ritmi più lenti, mentre gli ordini esteri si sono ridotti dopo essere aumentati al ritmo più rapido per sette mesi nel mese precedente. La fiducia si è indebolita, con la lettura che ha raggiunto un minimo di tre mesi, a causa delle preoccupazioni sulla crescita e sulle prospettive commerciali, in particolare con la minaccia dei nuovi dazi statunitensi.

Spread sotto controllo e rendimento del decennale stabile

Quanto alle obbligazioni, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi all'avvio del nuovo anno apre a 116,2 punti, poco mosso rispetto ai 116 punti della chiusura del 30 dicembre. Il rendimento del decennale è stabile al 3,52%.

Prezzo del gas in salita

Il valore dell’indice Igi (Italian Gas Index) per il 2 gennaio è pari a 50,80 euro/MWh, in rialzo rispetto all’1 gennaio attestatosi a 50,23 euro/MWh. L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.