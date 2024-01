Il boom degli outlet nel post-pandemia: un modello di business "anticiclico"

Centri commerciali e outlet oltre i livelli pre-Covid

Dopo aver affrontato le sfide della pandemia, outlet e centri commerciali italiani hanno seguito una traiettoria di ripresa nel 2022 e consolidato i progressi nel 2023. Le indagini di settore rivelano che la crescita delle vendite è stata alimentata dall'effetto dell'inflazione, portando gli shopping center italiani e europei oltre i livelli pre-pandemia nel primo semestre dell'anno.

Secondo l'Osservatorio Cncc-EY, nel primo semestre del 2023, il turnover dei centri commerciali italiani è cresciuto del 7% rispetto all'anno precedente, confermando i trend positivi del 2022. I fatturati superano leggermente quelli del 2019, con un aumento dell'1,7%. Gli ingressi dei visitatori mostrano un costante miglioramento, con una crescita del 10,6% anno su anno, sebbene persista ancora un gap del -9,4% rispetto al 2019. Il rapporto suggerisce un possibile ritorno ai livelli pre-Covid per gli ingressi nel primo semestre del 2024. La performance complessiva riflette la crescita notevole di settori chiave, con la ristorazione in testa (+25,1%), seguita da cura persona e salute (+13,2%), cultura, tempo libero e regali (+10,5%) e abbigliamento (+7,1%). Nei primi nove mesi del 2023, il totale delle vendite ha registrato una crescita del 3,7% rispetto al 2022 e del 2,3% rispetto al 2019, confermando il generale rebound del settore.

L'Osservatorio Retail Real Estate sottolinea il continuo impegno del settore per aperture e restyling, nonostante la maturità del mercato. Con tre nuove aperture nel 2023 e investimenti per il restyling delle destinazioni esistenti, i centri commerciali italiani mostrano una volontà di evolversi con idee innovative per attrarre consumatori in un contesto influenzato dalla spinta inflattiva. Tra gli aperti e i restyling previsti tra il 2024 e il 2026, emerge un impegno significativo con due centri confermati, sei nuovi progetti e cinque complessi già presenti nel piano, ma con modifiche nei tempi di realizzazione. A novembre 2023, i centri commerciali premium erano 75, cinque in più rispetto all'anno precedente, dimostrando la vivacità del settore.

Tuttavia il comparto outlet ha sperimentato una fase di espansione nei dodici mesi, con un aumento dei visitatori e dello scontrino medio. Nel 2023, le vendite sono cresciute del 15% rispetto al 2022, trainate da una forte performance in tutte le categorie. L'aumento dei turisti, soprattutto extra-Ue, ha contribuito al successo, con un notevole incremento delle vendite tax free. L'outlet si conferma come "format anticiclico" in un contesto economico complesso. Scalo Milano Outlet & More è un esempio di outlet che sta espandendo la propria offerta. Con vendite in crescita del 15% nel 2023, il piano di ampliamento aggiungerà nuovi servizi al territorio, come uffici per il co-working, generando oltre 300 posti di lavoro. McArthurGlen, con una prospettiva globale, ha chiuso il 2023 oltre i livelli pre-pandemia, evidenziando l'importanza di esperienze distinte e servizi di qualità.