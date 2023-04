Il colosso delle tisane cambia proprietà. Everton passa a Clessidra Private

Il colosso delle tisane venduto al leader italiano della private equity

Passa di mano la proprietà della Everton, colosso nazionale delle tisane fondato nel 1947, con sede italiana a Tagliolo Monferrato, fra le colline dell’Ovadese, e basi operative in India e Croazia, alle quali si aggiunge una costola commerciale negli Usa. Dal «club deal» di investitori che faceva capo a Cronos Capital Partners, entrato in società nel 2020, - riporta La Stampa - l’azienda confluisce nella milanese Clessidra Private Equity Sgr, leader italiano del settore private equity focalizzato nel segmento upper-mid market che ieri ha annunciato l’operazione.

Per Everton, che prende il nome dall’omonima città inglese, si apriranno nuove opportunità di crescita, in un mercato vivace e in uno scenario, quello degli infusi, nel quale la società è un punto di riferimento per numeri e capacità di innovazione, a partire dall’uso di prodotti biologici di provenienza diretta e imballaggi sostenibili: nell’ultimo anno, il fatturato ha raggiunto i 40 milioni di euro, quasi il doppio del 2018, quando l’azienda inaugurò l’ampliamento del magazzino di Tagliolo fino a 3.050 metri quadrati, dotandolo di nuovi macchinari e di sistemi di gestione all’avanguardia, con un investimento di 1,2 milioni che portò con sé nuovi posti di lavoro.