Il Giro d'Italia è stato finanziato con i fondi del Pnrr. La volata da 1,5mln

Giro d'Italia e fondi Ue: nuovo scandalo sui soldi del Recovery

Mentre il ministro Fitto continua a ribadire che "i progetti per il Pnrr sono impossibili da realizzare", arriva la notizia di un nuovo paradosso tutto italiano: l'ultima tappa del Giro d'Italia verrà finanziata con i fondi Ue. Da una parte - si legge sul Fatto Quotidiano - non riusciamo a utilizzare le risorse, tanto che l’Europa ci bacchetta e il governo Meloni sembra pronto ad abdicare a una serie di progetti chiave. Dall’altra, però, abbiamo talmente tanti soldi da spendere, da buttarli in una serie di piccole o piccolissime iniziative che nulla dovrebbero centrare con un macropiano di investimenti strutturali per il futuro del Paese. Come, per l’appunto, l’organizzazione di una tappa ciclistica.

Il gran finale del Giro d’Italia, domenica 28 maggio, - prosegue il Fatto - sarà quindi di nuovo a Roma. La maglia Rosa incoronata sulla via dei Fori imperiali. E poi villaggi, concerti, mostre: la grande bellezza per il Giro d’Italia, alla modica cifra di 1,7 milioni. Grazie ai soldi del Pnrr, con tanto di contratto tra il Campidoglio e Rcs, e sopra l’intestazione: "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU". Il Comune ha stipulato un contratto con Rcs: solo la volata sui Fori Imperiali costerà 1,5 milioni di euro e tutto sarà finanziato dall'Europa.