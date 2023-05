"Caro affitti? Non diventi un talk show: dalla politica serve responsabilità"

Caro affitti, continuano le proteste. Pisani (Consiglio Nazionale giovani): "L'Italia guardi ai modelli vincenti europei"

Continuano le proteste studentesche per il caro affitti nelle principali città italiane. Una questione, quella dell’emergenza abitativa, che non è nuova, ma si ripropone ora che l’inflazione è schizzata alle stelle. Il dibattito sul diritto allo studio torna ad infuocare la cronaca e i comunicati di tutti gli stakeholders che portano avanti rimostranze e che chiedono a gran voce di essere ascoltati e di fare qualcosa, oggi, non tra qualche anno.

Perchè siamo uno dei Paesi europei in cui il diritto allo studio viene garantito meno dal punto di vista degli investimenti pubblici. Perchè abbiamo un tasso di laureati che è un fanalino di coda nelle classifiche Ue. Tuttavia, è importante ribadire che “il fenomeno non investe solo i giovani studenti, ma anche i giovani lavoratori” dichiara Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale dei giovani (Cng).

Il parere informato dei fatti, amplia ulteriormente i fattori su cui è bene porre il focus nel dialogo con la politica e le istituzioni. Non è un caso che l’Italia detenga il primato di maggior numero di Neet (giovani che non studiano e non lavorano ndr). L’intervista di Affaritaliani.

Cosa pensa delle proteste in corso per puntare i riflettori sul caro affitti, come si possono conciliare il diritto allo studio e il diritto alla casa?

Noi siamo un organo consultivo, dunque non facciamo parte del movimento ma rappresentiamo i giovani italiani e come tale, abbiamo avviato l’interlocuzione con i rappresentanti delle organizzazioni universitarie. Grazie a questo brain storming, stiamo formulando la proposta più inclusiva possibile da sottoporre al governo, grazie all’inermediazione del Ministro Abodi che si è rivelata da subito aperto e disponibile.

Quali sono i problemi da contrastare nelle opportune sedi istituzionali?

Partendo dal tema attualissimo della scarsità di alloggi per gli studenti, la questione più ampia è a monte e riguarda l’incremento del canone dei cntratti di locazione privati. A corredo di questo, è necessario intervenire sul Fondo integrativo statale per le borse di studio che, sebbene sia stato aumentato nell’ultima legge di bilancio, continua ad essere esiguo rispetto al numero dei beneficiari, o detta in parole povere, non consente di “coprire” tute le persone in possesso dei requisiti formali per accedervi. Il canone affitti a svantaggio dei conducenti però non è appannaggio esclusivo dei giovani studenti ma anche dei giovani lavoratori e ovviamente, dei disoccupati.

