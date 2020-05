Economia

Mercoledì, 13 maggio 2020 - 07:55:00 Il governo in pressing sui banchieri per la liquidità. Rumors Videoconferenze coi principali manager per fare il punto sui prestiti

(fonte Lapresse) Il governo chiama a raccolta le banche, per sollecitare l'erogazione della liquidità alle imprese. Nei giorni scorsi, racconta oggi il Messaggero, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, avrebbero tenuto una serie di videoconferenze con i principali manager degli istituti bancari italiani. Toni cordiali e conversazioni di 8-10 minuti in cui il governo ha voluto sapere circa l'andamento dei prestiti e delle domande. La stessa Abi, qualche giorno fa, aveva infatti chiesto di anticipare la periodica riunione della Task Force costituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Banca d’Italia, dal Mediocredito Centrale, dalla Sace e dalla stessa Abi. Nella riunione era stato chiesto di valutare congiuntamente possibili interventi normativi e tecnologici per semplificare, velocizzare ed efficientare le misure per il sostegno alla liquidità.