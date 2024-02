Il governo tedesco vende 50 milioni di azioni del gruppo Poste Dhl

KkW vende le azioni di Poste Dhl per un guadagno di 2,17 miliardi

La banca statale tedesca KfW ha venduto 50 milioni di azioni di DHL, il noto gruppo postale e logistico quotato a Francoforte, ricavandone un guadagno di 2,17 miliardi di euro. Questo è quanto riporta Milano Finanza rilanciando Reuters. La mossa farebbe parte di un piano molto più ampio e variegato del governo tedesco, che punta a vendere una parte delle sue partecipazioni in società quotate così da raccogliere una somma che raggiungerebbe i 4 miliardi di euro.

La partecipazione della KfW in DHL è ora scesa al 16,5% rispetto al precedente 20,5%, rimanendo comunque il principale azionista. Il collocamento delle azioni è stato mirato verso investitori istituzionali, come confermato dal ministero delle Finanze tedesco e i proventi raccolti verranno presumibilmente destinati agli investimenti nella rete ferroviaria, così da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'infrastruttura di trasporto del paese.

"Con questa transazione, il governo continua la propria politica responsabile di privatizzazione delle società in cui non ci sono interessi significativi. Il governo utilizzerà i proventi della transazione per rafforzare il capitale di Deutsche Bahn (l'operatore ferroviario) e per espandere l'infrastruttura ferroviaria in Germania", ha affermato il ministero delle Finanze tedesco Christian Lindner.