Il leader degli stand fieristici passa di mano, Alto Partners compra Ef Group

Ef Group, al via la cessione da parte di EOS IM ad Alto Partners

Alto Partners e EOS Investment Management Group hanno firmato un accordo vincolate per la cessione di EF Group, general contractor italiano leader nella progettazione e realizzazione di stand fieristici e strutture tridimensionali (eventi, mostre, sedi aziendali, showroom e concept store) per clienti corporate diversificati di primario standing nazionale e internazionale con un’offerta di prodotti e servizi su misura - ulteriormente rafforzato con la recente acquisizione di Giordano Allestimenti - nel segmento high end del mercato di riferimento.

Alto Capital V acquisterà la maggioranza di EF da Fysis - EOS PE Fund I, fondo gestito da EOS IM, e sarà affiancato nell’investimento dalla Famiglia Giordano e da tutto il Top Management. Il closing dell’operazione è previsto entro aprile 2024.

L’investimento di Alto Capital V ha come obiettivo l’ulteriore accelerazione del progetto di sviluppo del Gruppo, sia nella divisione fieristica che contract, per consolidare il ruolo di EF Group quale punto di riferimento nello sviluppo degli spazi fisici di primari gruppi italiani ed esteri, ricercando progetti ad alto valore in termini di brand experience realizzati con prodotti e servizi su misura e con grande attenzione agli aspetti di sostenibilità.

Gianmarco Gandolfi, Partner e Board Member di Alto Partners, ha commentato: “Abbiamo apprezzato il lavoro svolto da EF Group in questi anni e riteniamo che, con il supporto di un management team professionale, solido e motivato, EF rappresenti un’ottima piattaforma per lo sviluppo organico e attraverso acquisizioni di soluzioni contract sostenibili, innovative ed evolute da un punto di vista tecnologico. Questa operazione rappresenterà il terzo investimento del Fondo Alto Capital V - che a dicembre scorso ha chiuso la raccolta a € 273 milioni - e conferma la volontà di Alto Partners nel supportare le eccellenze italiane nei propri percorsi di sviluppo”.

Gianni Galasso, Senior Parter di EOS IM, ha commentato: “La nostra strategia di investimento in EF Group, avviata nel 2018, è stata pienamente realizzata. Affiancata dal management aziendale, EOS IM ha permesso al Gruppo di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel settore, anche mediante iniziative rivolte alla sostenibilità, all’attenzione verso la circolarità dei modelli di business, nonché alla introduzione di servizi digitali, promuovendo la capacità di competere nei mercati internazionali. Con il nostro supporto, EF Group ha accelerato la crescita organica e la presenza internazionale, in particolare con l’ingresso nel mercato tedesco, e ha ampliato la gamma dei suoi prodotti di alta gamma anche grazie alle acquisizioni di Xilos e di Giordano. Siamo fiduciosi che anche in futuro il Gruppo possa continuare il suo percorso di leadership indiscussa in un segmento “vetrina” per il Made-in-Italy”.

Giorgio Falzone, CEO di EF Group e investitore, ha commentato: “Oggi si compie un nuovo ed importante passo nel percorso di espansione di EF Group. L'esperienza e la solidità finanziaria di Alto Partners ci permetteranno di accrescere il valore del gruppo e di investire in nuove iniziative strategiche. Siamo entusiasti di unire le forze con Alto Partners per affrontare sfide sempre nuove e per perseguire obiettivi ambiziosi. EF Group è da tempo riconosciuta per il suo approccio strategico e responsabile alle questioni ambientali, sociali e di governance. La società ha dimostrato un impegno costante verso la sostenibilità grazie ad iniziative volte a ridurre l'impatto ambientale delle sue attività, promuovere una cultura inclusiva e diversificata, e garantire elevati standard di integrità ed etica aziendale.

Banco BPM e Banca Ifis hanno agito in qualità di banche finanziatrici. Alto Partners è stata affiancata dagli advisor: Roland Berger (Business), Molinari Agostinelli Studio Legale (Legale), Alvarez & Marsal (Finanziaria), Alma Tax Led (Tax), Wi Legal (Lavoro), ERM (ESG).

Il team di EOS IM è composto da Giovanni Galasso (Senior Partner), Marianna Castiglioni (Partner) e Jacopo Fornaciari (Senior Associate) e insieme al Management di EF sono stati affiancati da: Vitale&Co (Financial Advisor), PedersoliGattai (Legale), RMU (Tax), OC&C (Business).