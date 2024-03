Dubai Mall luogo più visitato al mondo. Superati 100 mln di visitatori nel '23

Dubai Mall è il luogo più visitato al mondo. Boom di visitatori nel 2023: superati i 100 milioni (+22% rispetto al 2022)

È il Dubai Mall il luogo più visitato del pianeta. Secondo quanto riportato dalla stampa estera e dichiarato dalle autorità locali, nel 2023 il noto shopping center, oltre ad essere già il più grande centro commerciale per numero di negozi (oltre 1.200, ndr), ha registrato anche il record di 105 milioni di visitatori, segnando un +22% sulle visite del 2022, quando toccavano quota 88 milioni. Nel frattempo, il traguardo raggiunto potrebbe nuovamente essere superato nel 2024 grazie a 20 milioni di persone che hanno già visitato il centro commerciale tra gennaio e febbraio scorso.

Come riporta Pambianconews, “Questi numeri riflettono lo status impressionante del Dubai Mall e rispecchiano la leadership lungimirante e la forte economia di Dubai”, ha dichiarato, secondo quanto su legge Business Recorder, Mohamed Alabbar, fondatore di Emaar Properties, azienda che ha sviluppato il centro commerciale. “Il nostro centro commerciale incarna lo spirito vibrante e la dedizione all’eccellenza della città. Essendo (il Dubai Mall, ndr) parte integrante del tessuto economico di Dubai, svolgiamo un ruolo cruciale nel successo e nell’innovazione della città”.

Non a caso, il centro commerciale situato nel cuore del centro della città e adiacente al Burj Khalifa, oltre alle molteplici attività, ospita anche importati player del mondo retail come Galeries Lafayette e Bloomingdale’s, oltre 200 ristoranti ed eventi quali il ‘Dubai Shopping Festival’, il ‘Dubai Food Festival’ e il ‘3 Day Super Sale’. Eventi che contribuiscono, tramite il programma ‘Retail Relation’, a coinvolgere direttamente luxury brand del calibro di Cartier, Dior, Fendi e Chloé per experience di shopping sempre più immersive.

Il numero record di visite fa anche eco a un periodo estremamente positivo per il turismo a Dubai, che da gennaio a ad ottobre dello scorso anno ha accolto ben 13,9 milioni di visitatori, in crescita rispetto 11,4 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Tra i principali Paesi a fare visita alla capitale dell’Emirato omonimo svetta l’India al primo posto (1,9 milioni), seguita da Regno Unito (954.000), Arabia Saudita (930.000), Russia (917.000) e Oman (860.000).