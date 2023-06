Il Poggio annaspa: la società di Veronica Lario gravata da milioni di debiti

Il Poggio annaspa: la società immobiliare di Veronica Lario gravata da 30 milioni di debiti

E’ ancora in rosso Il Poggio, la società immobiliare di proprietà di Miriam Bartolini, meglio nota come Veronica Lario ed ex moglie di Silvio Berlusconi. La società, presieduta da Paolo Costanzo (esperto commercialista milanese che sta riorganizzando i business della Bartolini), ha visto infatti il bilancio 2022 chiuso con una perdita di 200mila euro (interamente ripianata), tuttavia inferiore al rosso di oltre 1,9 milioni dell’esercizio precedente, pur a fronte di ricavi da locazioni saliti da 2,6 a 3,2 milioni.

“Tale risultato - si legge nella nota integrativa - è determinato dall’aumento generale dei costi delle materie energetiche, in parte dall’ammontare di alcuni canoni di locazione per i quali si intende procedere a una rinegoziazione e infine all’ammontare degli oneri finanziari correlati ai mutui ipotecari. A tal fine è intenzione della società adottare tutte le misure possibili volte alla riduzione del debito bancario”.

La società possiede alcuni immobili, tra cui Palazzo Canova a Milano 2 in carico a oltre 30 milioni, e il 6% nella inglese Palace Gate Mansion Ltd. A fronte di crediti per 5,5 milioni e di un patrimonio netto di 3,3 milioni, figurano però debiti per 32,5 milioni di cui 15,1 milioni verso soci e verso banche per una pari cifra. Si tratta di un mutuo presso Popolare di Sondrio (acceso nel 2019) di cui residuano 11,6 milioni e di uno presso Bcc Carate Brianza (acceso l’anno dopo) di cui residuano 3,1 milioni.