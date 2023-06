Media Maker, l'inchiesta sulla maxi frode manda ko i conti: perdite milionarie

In esso si spiega che MM, oggi controllata da Patrizia Micucci col 68,35%, seguita da Pietro Peligra (9,6%) e Simone Prete (5,9%) è entrata in crisi quando ad aprile dello scorso anno Verna, allora direttore generale, è stato arrestato (con altri) e mandato a processo per una presunta maxifrode Iva sugli spazi pubblicitari. Ciò ha comportato ricadute negative sull’azienda e “immediatamente dopo - spiega il ricorso - la società ha registrato l’incaglio di alcune partite creditorie e la mancata sottoscrizione di contratti strategici, dovendo al contempo anche fronteggiare alcune richieste di rientro immediato di posizioni debitorie”. MM s’è rivolta a Deloitte e allo studio legale Legance per valutare la situazione, ma ciò ha innescato una tensione fra il consiglio d’amministrazione e il collegio sindacale che a febbraio scorso ha portato il tribunale di Milano a revocare il cda nominando Salvatore Buscemi quale amministratore giudiziario.

Nell’ultimo bilancio (2021) approvato pochi giorni fa a fronte di ricavi per 46,5 milioni di euro si sono registrate perdite per 16,1 milioni. Di qui la richiesta della procedura mentre Buscemi ha cercato un possibile “cavaliere bianco” individuato in Marcello Piras (proprietario di Holding 1121 specializzata nel media bartering). Sono poi giunte una proposta d’affitto di ramo d’azienda delle produzioni tv dalla Two Leaders di Milano e manifestazioni d’interesse da parte di Augustus Color e Ubilot. L’approvazione del bilancio 2022 avrà luogo all’assemblea convocata per il 20-21 luglio prossimi.