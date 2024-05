Il talco provoca il cancro, Johnson&Johnson paga 6,5 miliardi di risarcimento

Johnson&Johnson paga 6,5 miliardi di risarcimento per chiudere le cause legali sul cancro causato dal borotalco

Johnson & Johnson ha annunciato di aver accettato di pagare 6,5 miliardi di dollari per risolvere la maggior parte delle cause legali intentate da donne che hanno contratto il mesotelioma, una forma di cancro ovarico collegato all'uso di prodotti contenenti talco. Questo accordo è associato alla terza dichiarazione di fallimento di una sussidiaria di J&J, la LTL Management.

La società ha precisato che le rimanenti cause legali in sospeso saranno gestite al di fuori di questo nuovo piano di risoluzione. J&J ha dichiarato di aver già risolto il 95% delle cause legali relative al mesotelioma.

Molte delle cause legali contro J&J sono state presentate da donne che sostengono di aver sviluppato il cancro ovarico dopo aver utilizzato il talco Johnson, che un tempo era uno dei prodotti più popolari dell'azienda, o altri prodotti a base di talco, ora ritirati dal mercato.

Inoltre, l'anno scorso, il gruppo ha diviso le sue attività nel settore della salute dei consumatori, creando una società separata chiamata Kenvue, che commercializza una versione a base di amido di mais del talco Johnson.