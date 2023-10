Il tessile di Alba non tira più: mln di perdite per il gruppo Miroglio

Miroglio Spa, i soci hanno ripianato il rosso attingendo alle "riserve"

Cura da cavallo per Miroglio Spa, il noto gruppo tessile di Alba con 1.100 punti vendita che comprende nove marchi (fra i quali Elena Mirò, Motivi, Oltre, Fiorella Rubino) alle prese con ingenti perdite accumulate negli scorsi anni. Qualche giorno fa, infatti, a Torino davanti al notaio Francesco Vidari s’è presentato Lorenzo Caprino, per conto della società semplice Mirfin dei Miroglio (Giuseppe e la sorella Elena) che controlla Miroglio Spa per guidare un’assemblea straordinaria alla quale erano presenti da remoto Giuseppe Miroglio (presidente dell’azienda) e l’amministratore delegato Alberto Racca.

E’ stata presentata una situazione patrimoniale al 31 agosto scorso dalla quale sono emerse perdite pari ad oltre 244 milioni di euro che hanno abbondantemente eroso il capitale di 228 milioni. I soci hanno quindi deciso di ripianare interamente il rosso attingendo 90,3 milioni da un avanzo di fusione, utilizzando integralmente i 91,3 milioni delle riserve di rivalutazione, l’utile 2022 (619mila euro) e la riserva legale (32,6 milioni). Poi il provvedimento più drastico: l’abbattimento del capitale da 228,2 a 199,1 milioni. Ma non solo: Miroglio ha spiegato che serve abbattere ulteriormente il capitale di altri 49,1 milioni portandolo a 150 milioni per destinare 20,8 milioni a ricostituire la riserva legale, 26,3 milioni a ricostituire la riserva di rivalutazione e a girare 2 milioni a titolo di rimborso del socio unico Mirfin.