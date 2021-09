Iliad, via all'Opa dal 9 settembre. Il futuro della società è tra 5G e fibra

Iliad, via all'Opa dal 9 settembre. Il futuro della società, tra 5G e fibra

Il futuro di Iliad si scriverà nei prossimi giorni. L'Opa è stata lanciata dal gruppo di telefonia guidato da Niel e l'offerta partirà ufficialmente il 9 settembre. Ma è difficile - si legge sul Sole 24 Ore - definire la soluzione che verrà poi scelta a livello societario. Sono tanti gli scenari possibili. Dalla vendita, alla fusione con ritorno in Borsa. Obiettivo: accelerare gli investimenti su fibra e 5G. Sul piatto ci sono 3 miliardi. E' partito ormai il conto alla rovescia per l’Opa per il delisting Iliad.

Giovedì - prosegue il Sole - partirà l’offerta: Xavier Niel punta ad un incremento degli investimenti essenziali per il perseguimento e lo sviluppo delle tecnologie del futuro (fibra e G soprattutto). Il prezzo di riacquisto dei titoli mancanti è stato fissato con un premio del 61% rispetto alla chiusura del 29 luglio, giorni prima al lancio dell’Opa semplificata per una valorizzazione della compagnia di circa 11 miliardi un costo che si dovrebbee aggirare intorno ai 3 miliardi.